Сергей Лазарев показал на фото детей и родню в честь 1 сентября

На снимке запечатлены все члены семьи артиста. Сделано фото по случаю начала учебного года. Родные собрались, чтобы проводить 8-летнего мальчика во второй класс.

В кадре запечатлена мама исполнителя артиста Валентина Викторовна, дети Лазарева (сын Никита и 4-летняя дочь Аня) и 18-летняя племянница Сергея Анна, отец которой погиб в ДТП.