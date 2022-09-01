Нулан Сабуров посмеялся над артистами, которым стыдно быть русскими

Комик из Казахстана высмеял звёзд, которые стыдятся быть русскими. Нурлан Сабуров также рассказал, как он столкнулся с русофобией во время своих гастролей на Западе. В апреле, напомним, юмориста в каждом американском городе сопровождали протестные акции.

«Забавно, что я оказался жертвой русофобии. С таким вот лицом. При этом, когда было все хорошо, мне не говорили: Нурлан, балет у вас, конечно, офигенный, но», - вспоминает исполнитель.

После провальных выступлений в Америке и отмененных концертов на родине и в Израиле, стендапер возобновил певческую деятельность. На этот раз артист для выступлений выбрал не Европу, а Сибирь. На одном из концертов шоумен посмеялся над заявлениями некоторых из звёзд, признавшихся, что они спытывают неловкость за русские корни. Также юморист заявил, что ему, напротив, не стыдно называться русским.

«Появились некоторые типы, они говорят «стыдно, что я русский». Это граждане Израиля, преимущественно. Я так заметил», — заявил Сабуров.

По большому счету, стыдно быть русским Максиму Галкину, Земфире, Ивану Урганту, Максиму Леонидовую и многим другим. Все они заявили об этом после начала СВО на Украине в своих микроблогах. Нурлан же считает, что определять, хороший ты человек или плохой, по национальности нельзя. Нельзя и ненавистью вызвать эмпатию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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