Власти одобрили предложение Баскова о создании Российской музыкальной ассоциации

Николай Басков заручился поддержкой правительства РФ с целью создания Российской музыкальной ассоциации. Разрешение дал премьер Михаил Мишустин.

"Золотой голос страны" вместе с коллегами попросили о господдержке своего специального профсоюза отечественных звезд. Он в свою очередь пообещал ввести квоты для молодых талантов в творческих вузах и создать российский аналог конкурса "Евровидение". В Кабинете министров предложение Николая одобрили.

В документе одобрено предложение Минкультуры РФ об использовании в наименовании музыкальной ассоциации, которая была создана артистами и музыкантами во главе с Басковым.

Главной целью создания ассоциации является продвижение музыкальной культуры и сохранение культурного наследия российского музыкального искусства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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