Певица Юлия Чичерина отказалась выступать на патриотическом концерте в Уфе

Выступление Юлии Чичериной на фестивале «Боевая высота» в Уфе не состоится. На мероприятии, посвященном патриотической и ветеранской песни, артистка отказалась выступать, сообщают организаторы.

Как отмечают источники, исполнительница категорически отказалась ехать в Уфу из-за появившихся в Сети слухов об ее многомиллионном гонораре. Артистку должны были поселить в гостинице, которая принадлежит главе правительства Башкирии. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, ранее в этом отеле останавливался глава Абхазии.

Всего на организацию фестиваля планировалось отдать сумму в размере 5,5 млн рублей. Состоится концерт 17 сентября.

На мероприятии развернут полевую кухню с традиционной солдатской кашей, а также представят выставку ретро-машин, бронированной техники и разных поисковиковых клубов.







Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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