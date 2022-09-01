Живущая в США 22-летняя падчерица Ивана Урганта осквернила крест на обнаженном фото

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Живущая в США 22-летняя падчерица Ивана Урганта осквернила крест на обнаженном фото
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Фото из открытых источников

Дочь Ивана Урганта снова отметилась. Живущая в США падчерица шоумена осквернила крест. Эрика новым обнаженным фото, опубликованном в соцсети, шокировала публику.

Звездная наследница комика регулярно привлекает к себе внимание публики. Однако Эрика Кикнадзе, которая живет и учится в Америке, после расставания со своим парнем Мозесом стала еще чаще публиковать провокационные фото. Последняя выходка падчерицы Урганта, по мнению пользователей, перешла все грани дозволенного.

На одном из снbмков она оголила грудь, прикрыв ее рукой, на фоне креста. Фото вызвало негодование у интернет-пользователей. Хейтеры обвинили 22-летнюю девушку в неподобающем поведении.

Позже артист извинился перед пользователями за поступок падчерицы. Но сама Эрика, по всей видимости, извиняться даже не собирается.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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