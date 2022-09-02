Певица Анна Нетребко похвасталась личной фотографией в обтягивающем платье

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Певица Анна Нетребко похвасталась личной фотографией в обтягивающем платье
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Фото из открытых источников
Анна Нетребко, которая похудела и похорошела, поделилась с поклонниками новой фотографией. На опубликованном снимке оперная дива продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем платье.
В кадре звезда позирует в роскошном белом платье с глубоким декольте и белых туфлях на каблуке. Наряд подчеркнул практически безупречные формы артистки. Образ Анна дополнила вечерним макияжем и локонами.
Фанаты похвалили исполнительницу за ухоженный внешний вид и грациозность. Они оказались в восторге от образа певицы. Подписчики осыпали Нетребко комплиментами, назвав «шикарной женщиной» и «настоящей красоткой».
 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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