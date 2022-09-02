Адвокат Александр Добровинский так и не дождался судебного иска от Любови Успенской

Адвокат Александр Добровинский в своем «Телеграм-канале» в очередной раз высказался о Любови Успенской. С 68-летней певицей у правозащитника очень тяжелые отношения. По словам юриста, он так и не дождался судебного иска от артистки.

«Журналисты ждут развития той истории, которая была придумана одной артисткой. Придется мне их разочаровать. Я не получил никакого судебного иска от этой американской живодерки», - сказал адвокат.

Добровинский считает, что это не более чем очередная показуха и наглое вранье:

«Говорю же, нет никакого иска и точка».

Напомним, ранее исполнительница русского шансона поообещала наказать Александра Добровинского. Правозащитник говорил о необходимости тюремного срока для певицы из-за обвинений в избиении собаки. По его словам, артистка специально уехала в США, а безграмотное заявление на хозяйку животного написали представители знаменитости.

Успенская заявила, что тот врет и пиарится на ее имени. Любовь Залмановна рассказала, что со своми адвокатами готовит иск.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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