Агата Муцениеце заявила, что покидает Россию после свадьбы Павла Прилучного

За последние несколько дней Агата Муцениеце сделала ряд скандальных заявлений. Теперь актриса заявила, что решила покинуть Россию. Зведа кино вместе со своими детьми от Павла Прилучного уезжает в Ригу, где планирует пробыть не более недели.

Как предполагают поклонники, дело в недавней свадьбе экс-супруга актрисы и его новой возлюбленной. Сначала Муцениеце пыталась отвлечься от грусти в сельской глуши, однако, судя по всему, это не помогло.

Также не исключено, что артистка отправилась в Латвию к близким родственникам, которые там проживают.

«Ну что, теперь мы официально уезжаем в Ригу. Побудем там пару дней, а потом вернемся в Москву», — проинформировала актриса.

Ранее Прилучный сообщил, что ради новоспеченной жены решил свести татуировку, которую он сделал вместе с Агатой. Актерская семья признавалась, что часто забывала обручальные кольца дома. Поэтому знаменитости решили набить одинаковые татуировки на безымянных пальцах в виде круга. Кроме того, такой символ должен был напоминать паре о вечной любви и привязке.

После расставания актриса сразу же перебила татуировку.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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