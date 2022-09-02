Агния Кузнецова рассказала, как они с супругом чуть не поссорились после начала СВО на Украине

Максим Петров и Агния Кузнецова состоят в браке семь лет. В отношениях звездных супругов были проблемы и конфликты, но влюбленным после всех разногласий удалось сохранить семью.

Между хореографом и актрисой не так давно возникли недопонимания. Связаны они с последними событиями на Украине и в мире. Но это только сплотило пару. После откровенного разговора Максим и Агния расставили все точки над "и".

"Бывают у нас периоды отдаления, непонимания, кризисов, как, наверное, у всех. Но сплачивают всегда беды и испытания. И не только семейные, но мировые. Когда все началось в Украине, мы сели и откровенно поговорили. Что ты думаешь, за кого ты, где жить планируешь. Сперва задавали аккуратно вопросы и недоверчиво отвечали. Но когда поняли, что на одной волне, пришло облегчение. У нас с мужем общие взгляды. Это нас еще больше объединило, - призналась Кузнецова.

По словам актрисы, после этого ссоры прекратились. Сейчас все хорошо. Во многом это заслуга избранника Агнии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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