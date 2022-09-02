Альбину Джанабаеву не пустили на свадьбу старшой дочери Валерия Меладзе

Страшая дочь певца Валерия Меладзе Софико вышла замуж за Савву Байбакова. Свадебное торжество прошло в семейном кругу. На нем, как выяснилось, не было Альбины Джанабаевой.

Пока не известно, присутствовал ли Меладзе на очень важном для его дочери событии, но его молодой супруги на церемонии бракосочетания точно не было. В своем микроблоге Альбина поделилась информацией, как собирала сына Луку в школу к 1 сентября. Также ни на одной фотографии с Загса, которые обнародовали молодожены, ни заслуженного артиста РФ, ни его нынешней супруги нет.

Дело в том, что первая жена Валерия до сих пор не простила разлучницу, поэтому, скорее всего, это послужило причиной отсутствия Джанабаевой на свадьбе.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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