Алла Пугачёва: «Исчез прекрасный человек по имени Никита Михалков

Легендарная российская певица Алла Пугачёва посвятила свой новый пост знаменитому Никите Михалкову. Примадонна заявила, что раньше он был великолепным режиссером, но сейчас, по ее мнению, его поведение недопустимо.

Вернувшаяся из Латвии народная артистка наткнулась на хейт в свой адрес. Несколько раз в негативном ключе о Примадонне высказывался Никита Михалков. Алла Борисовна старается открыто не вступать в конфликт со своими звездными коллегами, но всегда очень тонко намекает, что они не правы.

К примеру, Пугачёва пересмотрела художественный кинофильм «Раба любви». Затем исполнительница в соцсетях опубликовала знаменитый фрагмент с монологом «Господь! Вы — звери, господа» из драмы.

«Это прекрасный фильм, который создал прекрасный режиссер. Но куда делся прекрасный человек по имени Никита Сергеевич Михалков?» —» съязвила супруга Максима Галкина.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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