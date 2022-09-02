Бывший муж Алексей Сорокин требует от Ксении Новиковой 200 тысяч рублей

Британская разведка, которая еще во вчерашнем докладе сообщала о том, что невозможно оценить масштабы наступления ВСУ на юге Украины, в сегодняшнем
Книги с портретом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые получили первоклассники в качестве подарка на День знаний, обошлись
В Волгограде завершился фестиваль «Экоберег», в рамках которого были выбраны победители конкурса на реализацию одного из перспективных городских
Иосиф Пригожин объяснил, почему Валерий Меладзе вернулся в Россию. По мнению звездного продюсера, за границей у артиста нет такой возможности
Чулпан Хаматова, которая после своего переезда в Латвию выступает в одном из театров, в очерено раз попала в скандал. Актриса набросилась на
Игорь Николаев в шоу «Фабрика с Яной Чу» впервые откровенно расказал о дуэте с исполнительницей Сати Казановой, которая приняла участие в «Фабрике
Украина будет бить по российским военным объектам в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении,
Вчерашнее заявление российского президента Владимира Путина о том, что РФ следует ликвидировать в Украине «антироссийский анклав», аналитики
Петербуржцы «поймали» очередного водителя нового «лазурного» автобуса за использованием мобильного телефона во время движения. Это уже не первый
Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России. Дело в том, что биологически активные добавки не проходят исследований на счет
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