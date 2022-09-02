Бывший муж Алексей Сорокин требует от Ксении Новиковой 200 тысяч рублей

Российская певица Ксения Новикова пожаловалась на экс-супруга. По словам звезды, Алексей Сорокин претендует на ее загородный дом.

Как отметила солистка «Блестящих», муж не просто подал в суд на нее, но потребовал ему выплатить издержки в размере 200 тысяч рублей.

«Уже несколько заседаний состоялось. Вот что я узнала сегодня. Он от меня требует 200 тыс. рублей на судебные издержки по иску, который подал», — рассказала певица.

Новикова заявила, что особняк строился исключительно за ее деньги. Только дом был возведен в браке с Алексееем, поэтому он теперь претендует на недвижимое имущество.

«Покормите немного Лешку, а то совсем плохо, обнищал! Думала, что пасть ниже нельзя, когда он пытлся выставить меня с детьми из моего дома. Но я ошиблась, как оказалось. Можно. Сколько мудаков земля носит! », — добавила Ксения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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