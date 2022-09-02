Игорь Николаев откровенно рассказал о своем отношении к Сати Казановой в начале ее карьеры

Игорь Николаев в шоу «Фабрика с Яной Чу» впервые откровенно расказал о дуэте с исполнительницей Сати Казановой, которая приняла участие в «Фабрике звезд». Композитор и певица исполнили на телевизионном проекте хит «Пять причин».

«Я Сати не воспринимал как ребенка, поскольку она не была явно ребенком. Была юной прекрасной девушкой. У меня уже был опыт пения с такими девушками. Это не было похоже на учителя, который пришел к ученикам в класс», -вспоминает Николаев.

Композитор отметил, что сцена ставит все на свои места:

«Если ты говоришь, что я здесь мастер и пою с ученицей, то так это будет выглядеть. Нужно немного волноваться, чуть неуверенным быть. Артистам это в плюс. Скучно быть уеренным. Тогда человек из дуэта будет как на вторых ролях. Если взаимоотношения нет, то следует создать видимость, чтобы было «вау».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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