Иван Ургант и рэпер ЛСП выпустили нецензурную песню «Сектор приз»

44-летний шоумен, который лишился своего популярного шоу на Первом канале, пытается найти себя в иных сферах шоу-бизнеса. Иван Ургант подработал гитаристом у белорусского рэпера.

Телеведущий принял участие в создании совместной песни с популярным рэп-исполнителем ЛСП. Премьера композиции «Сектор приз» состоялась в минувший четверг, 1 сентября 2022 года.

В центре сюжета – история взросления одного мальчика. Сперва главный герой вспоминает, как он вместе с родителями смотрел по телевидению советское капитал-шоу «Поле чудес». При этом Леонида Якубовича в треке рэпер называет "старым лисом" и "дядей Леней". Затем парень повзрослел, а в его жизни появились первые проблемы.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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