Яна Поплавская резко высказалась о пародии Александра Гудкова на песню «Я русский»

Яна Поплавская резко высказалась о песни комика Александра Гудкова, которая за два наделала много шума в Сети. Российская актриса театра и кино пришла в ужас от композиции «Я – узкий!». Напомним, на знаменитую патриотическую песню Шамана (Shaman) была снята пародия.

«Некий фрик по имени Гудков (мне даже мерзко называть это имя вслух) снял отвратительную пародию на музыкальный клип Шамана «Я – русский!». С его точки зрения, там все смешно и остроумно. Самое веселое, по его мнению, это высмеять любовь русских к своей родине», - возмутилась Поплавская.

Актриса подчеркнула, что такое поведение является отражением линии, которую на протяжении длительного времени вели масс-медиа, везде и повсюду продвигая юмориста «Comedy Woman».

Стоит сказать, что пародия вызвала массу негативных эмоций. Александра жестко раскритиковали как официальные лица, так и рядовые блогеры. Несмотря на это, ролик, который вышел на YouTube 30 августа, попал на вкладку «в тренде». За двое суток видеоклип набрал почти 1 млн просмотров. В пародии используется некачественная графика, при помощи которой тело артиста сделано узким.