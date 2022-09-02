Экс-супруг Бородиной Курбан Омаров посмеялся над Ксенией Собчак

Курбан Омаров всегда следит за публикациями в СМИ. Недавно бизнесмен рассказал, что прочитал о себе статью на онлайн-портале с заголовком «Собчак уколола Омарова». Экс-супруг Ксении Бородиной посмеялся над знаменитой блондинкой, отметив, что ведущая снова попиарилась на его имени.

Как заявил дагестанский предприниматель, он никогда не мог подумать, что Собчак его имя и фамилию будет использовать в заголовке для привлечения читателей к статье. Омаров при этом признался, что Ксюша его не задела своими высказываниями, а лишь подняла настроение и вызвала улыбку.

Подметим, Курбан нечасто появляется в новостях из области шоу-бизнеса, поскольку не медийная личность. Но после брака и скандального развода с Бородиной, он стал популярным в соцсетях. Этим часто пользуются репортеры.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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