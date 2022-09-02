Карьера 70 российских артистов оказалась под угрозой из-за критики военной спецоперации

В Москве состоялась очередная пресс-конференция под названеим «Нежелательные артисты. Судьба черного списка». Сообщается, что список «нежелательных российских звезд» могут расширить до 70 человек.

Напомним, сейчас в перечне есть 37 знаменитых фамилий. Среди артистов, карьера которых оказалась под угрозой, можно отметить певицу Светлану Лободу, исполнителя Валерия Меладзе, артистку Земфиру, музыканта Юрий Шевчук и многих других.

К слову, поклонники массово отказываются от концертов артистов, запрещенных из-за критики продолжающейся специальной операции на Украине. Кроме того, от проведения мероприятий отказываются сами звезды.