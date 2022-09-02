Ксения Бородина рассказала, что Курбан Омаров изменял ей со своей 20-летней невестой Валерией

Недавно Курбан Омаров представил общественности свою 20-летнюю возлюбленную. На Валерии бизнесмен намерен жениться. А вот его бывшая жена категорически против, чтобы их общая дочь Тея знакомилась с будущей невестой отца. По словам Ксении Бородиной, супруг изменял ей с молодой девушкой, еще будучи в браке.

39-летней телезвезда заявила, что Курбан и Валерия за ее спиной встречались. После такого предательства ведущая не желает подпускать наследницу даже близко к разлучнице.

«А зачем? Для ребенка нет пользы от этого общения? Какая-то девица с ее отцом спала по отелям, пока мама работала. А сейчас давайте будем знакомиться?! Чушь! Он дочку редко видит, никогда практически!» — призналась Бородина.

Бородина и Омаров поженились в 2015 году. Супруги уже расставались из-за неверности предпринимателя, но позже помирились. В минувшем году пара официально оформила развод.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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