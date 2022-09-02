Маргарита Симоньян выразила свое мнение о Максиме Галкине и Алле Пугачевой. По мнению журналистки, брак певицы и шоумена имеет договорную основу. Юмориста медиаменеджер и вовсе назвала геем.

Сергей Гинзбург осудил Симоньян за ее заявления. Продюсер считает, что некорректно говорить подобные вещи, поскольку «свечку Маргарита никому не держала», поэтому эти обвинения не имеют под собой никакой почвы.

Однако не исключено, что таким образом телеведущая хотела расшевелить Аллу Борисовну. Примадонна, не секрет, хранит молчание по поводу происходящих событий в мире и не реагирует на выходки и громкие заявления своего супруга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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