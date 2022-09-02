Михаил Шахназаров осудил Аллу Пугачеву за угрозы Ткачеву

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Михаил Шахназаров осудил Аллу Пугачеву за угрозы Ткачеву
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Фото из открытых источников

Михаил Шахназаров осудил Аллу Пугачеву за угрозы в адрес батюшки Андрея Ткачева. Журналист раскритиковал певицу в эфире программы «Полный абзац».

«Это такое обращение к священнослужителю: «рано радуешься, Андрюша». Могут быть моменты, которые остались за кадром, когда есть дружеские отношения. Но я знаю людей, которые даже в бане никогда к святому отцу не будут говорить Андрюша и Витюша. Это невозможно», - отметил Шахназаров.

Публицист заявил, что у Примадонны нет культуры общения:

«Батюшку Ткачева, который от службы не отлучен, называют богохульником, обещая разобраться с ним. Корни этого в девяностых. Угрожать батюшке неприлично».

Напомним, Андрей Ткачев после отъезда Пугачевой заявил, что он очень этого ждал.

«В стране воздух очистился» , - заявил проповедник.

В ответ на это Алла Борисовна записала целый видеоролик миссионеру из Израиля:

«Андрюша, рано радуешься. Отпуск, лечение не являются эмиграцией. Когда вернусь, то разберемся. В твою церковь приду, за тебя помолюсь, богохульник».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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