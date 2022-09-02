После публичных слухов о разводе Дмитрий Маликов показал любимую на школьной линейке

Дмитрий Маликов и его жена Елена проводили своего сына Марка в подготовительный класс. Супруги, которые вместе появились на торжественном мероприятим, официально опровергнули слухи о разводе.

Недавно СМИ запустили новость о том, что 52-летний исполнитель готовится к разводу. Дмитрий очень остро отреагировал на сплетни и заявил, что распускают их недоброжелатели. Маликов опроверг новость о разладе с супругой, а затем наглядно продемонстрировал, что они с Еленой счастливы вместе.

Маликовы засветились вместе на школьном мероприятии. Жена Дмитрия опубликовала новое фото, на котором выглядит свежо и молодо. «Моложе уже некуда», — написали комментаторы под снимком, рассуждая о внешности 59-летней актрисы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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