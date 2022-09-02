Онкобольная Заворотнюк молилась за здоровье в паломнических поездках в Иерусалим

Онкобольная Анастасия Заворотнюк молилась за свое здоровье и за здоровье близких в паломнических поездках в Иерусалим. Оказывается, актриса является глубоко верующим человеком.

Заворотнюк всегда отличалась особой верой. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» часто посещала разнообразные святые места. Известно, что 7 лет назад, в 2015 году, Настя поехала в паломническую поездку. Заворотнюк посетила известный во всем мире храм Александра Невского, который расположен в Иерусалиме.

Там киноактриса молилась за здоровье всей своей семьи. К тому же, Анастасия просила высшие силы осуществить ее заветную мечту. Знаменитость мечтала подарить ребенка супругу Петру Чернышеву.

Увы, телеведущая еще тогда не знала, какие испитаныя ее ждут. 51-летняя заслуженная артистка уже три года с Божьей помощью мужественно борется с раком мозга.