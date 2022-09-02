Ополченец Грим рассказал о действиях русских добровольцев при освобождении Луганского аэропорта

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Ополченец Грим рассказал о действиях русских добровольцев при освобождении Луганского аэропорта
Военные новости
Фото из открытых источников

Украинская армия в 2014 году занимала Луганский аэропорт (ЛАП) и готовилась к наступлению в сторону столицы ЛНР, чтобы впоследствии вернуть под контроль весь взбунтовавшийся Донбасс. 

Чтобы нарушить планы Киева, ополчение Луганска несколько раз пыталось выбить противника из аэропорта, но попытки оказались неудачными. 

По словам ополченца с позывным Грим, для выполнения этой задачи прибыло 60 россиян. Русские добровольны, которые сейчас называют «ЧВК Вагнера», спланировали и выполнили задачу по штурму воздушной гавани. 

«Это был шедевр, настоящий шедевр. Я тогда воевал у Фомы в Краснодоне. Нас подняли, мы поехали в аэропорт, сказали будем брать. Но мы не доехали, встали в третьей или во второй линии обороны. Задача была сдержать наступление укропов, если они попрут. Поэтому мы наблюдали все со стороны, что там происходило», – рассказал ополченец.

По его словам, когда русские зашли на территорию аэропорта, там началась сумасшедшая стрельба. Когда все закончилось, ополченцев пустили на территорию и отдали приказ занимать объект, уже зачищенный от противника.

Подробности штурма ранее рассказывал один из непосредственных участников операции. Он напомнил о соотношении сил, которое было не в пользу штурмующих отрядов. Доброволец также отметил военную хитрость командиров, которая позволила нанести болезненное поражение противнику. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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