Певец SHAMAN назвал клип-пародию Гудкова «Я узкий» рекламой своей песни «Я русский»

SHAMAN отреагировал на песню-пародию Александра Гудкова. Певец назвал композицию «Я узкий», которая на днях появилась в Сети, рекламой своего трека «Я русский».

По словам Ярослава Дронова, (настоящее имя артиста), появление новых версий его безусловного хита свидетельствует о невероятной популярности музыкального произведения, поскольку «хейт и негатив — это также фанатизм».

«Для меня счастье, что кто-то делает свои версии на мои песни. Это говорит лишь о том, что композиция «Я русский» по-прежему набирает обороты. Есть те, кому она нравится, но немало тех, которым она не зашла. Нет равнодушных, вот что самое главное», – заявил SHAMAN.

По словам исполнителя, у него нет претензий к пародисту на предмет использования его музыки.

Отметим, что пародия «Я узкий» за 3 дня набрала более 970 тысяч просмотров и около 13 тысяч комментариев. Патриотическая песня «Я русский» и вовсе бьет рекорды по просмотрам. За месяц новый хит посмотрели более 12 млн. раз. Фанаты оставили на Ютуб более 600 тысяч лайков и 150 тысяч комментариев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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