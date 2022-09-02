Поклонники раскритиковали Чулпан Хаматову за драку с журналисткой из России

Чулпан Хаматова, которая после переезда в Латвию работает в одном из рижских театров, попала в очередной скандал. Актриса набросилась на журналистку после своего спектакля в Риге.

Представительница СМИ была знакома с Хаматовой, поэтому захотела откровенно поговорить о жизни в Прибалтике. Чулпан после выступления вышла с гримерки еще с одной женщиной. Журналистка предложила провести интервью, но получила жесткий отказ. После отказа корреспондент попробовала сфотографировать завезду на выходе из театра. Артистка внезапно сорвалась на российскую репортерку.

"Не смейте приближаться ко мне. На пять метров отойдите назад! Дайте пройти! Я сказала, чтобы Вы отсюда ушли! Не ясно, что ли?!", - орала Хаматова.

По словам свидетелей инцидента, Чулпан перед публикой на сцене вела себя совершенно иначе - нежно и трогательно. За кулисами знаменитая актрсиса превратилась в нервную, взвинченную и высокомерную особу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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