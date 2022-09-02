Поклонники шоу «Голос 60+» увидели Александра Градского в Игоре Корнелюке

На Первом канале совсем скоро стартует новый сезон вокального шоу «Голос 60+». Поклонники ждут с нетерпением нового сезона любимого проекта.

Как выяснилось, наставниками шоу стали Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Игорь Корнелюк, Александр Малинин. Примечательно, что в Игоре Евгеньевиче поклонники увидели умершого Александра Градского. Дело в том, что во время съемок певец всегда надевает очки и темную одежду. Так в свое время выглядел известный поэт и композитор.

«В рубашке черной, черные очки и черные волосы. Кажется, мы где-то раньше подобное наблюдали. Неужели Корнелюк пришел на смену Градскому», - написали фанаты.

Напомним, Градский скончался 28 ноября 2021 года в нейрореанимации одной из больниц Москвы. Умер народный артист России на 73-м году жизни от инфаркта мозга.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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