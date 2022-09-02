Политик Худяков заявил, что «сошедшему с ума» Максиму Галкину не стоит возвращаться в Россию

Роман Худяков негативно высказался по поводу Максима Галкина. По словам депутата, который оставил новое сообщение в своих соцсетях, юморист своим поведением показывает, что сошел с ума.

"Вернулась она в Россию, чтобы разобраться, что здесь происходит. На место все поставить. Супруга, который "сошёл с ума", она оставила на Западе. Пусть там деньги зарабатывает, пока еще на его выступления иностранцев загоняют. То, что у этого "товарища" что-то замкнуло в голове, это точно. Он свое будущее видит в Америке. Это беда "товарища", а не Пугачевой, которая сейчас с детьми в России", - высказался депутат.

Также политик подчеркнул, что Максим Галкин дает благотворительные концерты в Европе, но сам при этом хорошенько набивает себе деньгами карманы. Комик не спешит возвращаться в РФ, поскольку его арестуют прямо в аэропорту.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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