Продюсер Сергей Лавров подсказал певице Алле Пугачевой, как сегодня ей можно заработать

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Продюсер Сергей Лавров подсказал певице Алле Пугачевой, как сегодня ей можно заработать
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Фото из открытых источников

Сергей Лавров подсказал Алле Пугачевой, как сегодня она может заработать на жизнь. По заявлению продюсера, 73-летняя звезда эстрады в виду своего возраста вряд ли будет записывать песни и гастролировать.

Примадонна отсутствовала на родине почти полгода. Многие медийные личности уверены, что за рубежом Алла Борисовна сильно поиздержалась. Некоторые коллеги заявили, что поправить свое непростое финансовое положение Пугачева сможет при помощи микрофона. Действительно, когда-то гонорар за корпоратив великой певицы составлял порядка 300–400 тысяч евро.

«Думаю, что такого не будет. Она не будет ничего выпускать. Голос не тот, не та подача. Думаю, ей выпускать новые песни нет смысла», — поразмышлял Лавров.

Продюсер отметил, что заработать народная артистка может иным способом. К примеру, прийти на телевидение в качестве звездной гостьи на какую-нибудь популярную программу.

«Любой канал ей заплатит столько бабла, сколько захочет. Отвалит деньги только за то, что она просто прийдет в студию, посидит в жюри», — добавил музыкальный эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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