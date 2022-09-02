Продюсер Сергей Лавров подсказал певице Алле Пугачевой, как сегодня ей можно заработать

Британская разведка, которая еще во вчерашнем докладе сообщала о том, что невозможно оценить масштабы наступления ВСУ на юге Украины, в сегодняшнем
Книги с портретом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые получили первоклассники в качестве подарка на День знаний, обошлись
В Волгограде завершился фестиваль «Экоберег», в рамках которого были выбраны победители конкурса на реализацию одного из перспективных городских
Маргарита Симоньян выразила свое мнение о Максиме Галкине и Алле Пугачевой. По мнению журналистки, брак певицы и шоумена имеет договорную основу.
Владимир Соловьёв жестко высказался о возвращении в Россию Аллы Пугачёвой. Телеведущий выразил возмущение поведеним Примадонны. «Вы что делаете?
Чулпан Хаматова, которая после своего переезда в Латвию выступает в одном из театров, в очерено раз попала в скандал. Актриса набросилась на
Украина будет бить по российским военным объектам в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении,
Петербуржцы «поймали» очередного водителя нового «лазурного» автобуса за использованием мобильного телефона во время движения. Это уже не первый
Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России. Дело в том, что биологически активные добавки не проходят исследований на счет
Оплата проезда в часы пик стала проблемой для пассажиров наземного транспорта Петербурга. В связи с невозможностью оплаты наличными и недоступностью
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