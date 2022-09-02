Роман Худяков раскритиковал брак Аллы Пугачевой и Масима Галкина

Роман Худяков, являющийся депутатом Государственной думы, раскритиковал брак Аллы Пугачевой и Масима Галкина. Об отношениям Примадонны и юмориста, окорый младше ее на 27 лет, на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Как отметил депутат ГД, в этом возрасте (певице исполнилось 73 года) артистке нужен товарищ, а не муж.

"Любовь зла, полюбишь Галкина. Пугачева сама не раз говорила, зачем ей Филипп Киркоров. Ну и Максим, по всей видимости, также. "Баб он водить в дом не будет!". Очень мудро! Моя знакомая как-то сказала: "Женщинам в нашем возрасте мужик не нужен. Нужен рядом хороший и веселый товарищ", - заявил Худяков.

Также политический деятель добавил, что, по его мнению, Примадонна российской эстрады вместе с Гарри и Лизой останется в России. А Максим Галкин будет путешествовать по странам Европы и США.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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