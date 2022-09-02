Рената Литвинова подвергла критике РФ за плохой климат и очень унылые районы

Рената Литвинова, сбежавшая за границу после объявления СВО, высказывала недовольство Россией еще 15 лет назад. Актриса уже тогда сообщала о всех минусах жизни в РФ.

В 2007 году Литвинова стала главной героиней программы «Сто вопросов к взрослому». Передача выходила в эфире телеканала ТВЦ. В ходе беседы Рената заявила о недостатках жизни в Российской Федерации.

Артистка жаловалась, в что в стране плохой климат, а российские районы очень унылые. К тому же, звезда кино говорила о необходимости сноса старинных никому не нужных зданий. В общем и целом, знаменитости уже тогда было к чему придраться.

Отметим, что в настоящее время сценарист проживает во Франции. В Париж 55-летняя заслуженная артистка уехала не случайно. Семь лет назад звезда приобрела там квартиру, где теперь и живет.

При этом Литвинова ранее признавалась, что она скучает по родине и желает вернуться в Россию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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