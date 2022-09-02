Скандальный актер Алексей Панин бесследно пропал и ничего не известно о его исчезновении

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Скандальный актер Алексей Панин бесследно пропал и ничего не известно о его исчезновении
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Фото из открытых источников

Скандалист и дебошир Алексей Панин бесследно исчез. Пока ничего неизвестно о пропаже эпатажного актера. Поклонникам остается только догадываться, где он сейчас находится и чем занимается.

В последних сообщениях, опубликованных на страницах в соцсетях, драчун Панин представил новое фото некой дамы. Подписчики поинтересовались, как Алексей сумел завоевать внимание милой брюнетки с очень яркой внешностью. При этом, как отметили поклонники,  сам грубиян, мягко говоря, не отличается привлекательностью.

На следующий день Алексей Панин неожиданно удалил свой аккаунт из социальной сети и пропал.  Не исключено, что это технические неполадки. Возможно, артист просто решил отдохнуть от публичности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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