Состоялась премьера первых серий фэнтези-сериала «Властелин колец: Кольца власти». Первые два эпизода вышли в онлайн-кинотеатре Prime Video. Релиз остальных шести серий выйдет до 14 октября. Выходить они будут еженедельно. Стоит сказать, что сериал стартует с довольно высоким рейтингом.

В основе сюжета американского сериала - история о кольцах власти и их создания для представителей рас Средиземья. Сауроном и эльфийским кузнецом Келебримбор были выкованы кольца для людей и гномов. В них заключили зло по воле темного властелина.

Остальные сделанные эльфами три кольца не имели тьмы в себе. Однако Саурон для противостояния создал могущественное Кольцо Всевластия. История во вселенной Толкина имела место во времена Второй эпохи. Именно эта эпоха экранизируется для Amazon.

Напомним, на производство первой части потратили $465 млн. Это является колоссальной суммой для производства телесериалов. К примеру взять, создатели оценили первый сезон «Игры престолов» в $90 млн.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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