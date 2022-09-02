Стас Садальский поддержал Аллу Пугачеву в её сарказме в адрес Никиты Михалкова. Ранее артистка язвительно отзывалась о знаменитом российском кинорежиссере.

Как только Примадонна эстрады вернулась в Россию из Латвии, она стала резко высказываться в адрес медийных личностей, под хейт которых попала после приезда. Под раздачу певицы попал Никита Михалков. Режиссеру народная артистка посвятила красноречивый пост в своем микроблоге.

Исполнительница хита «Арлекино» поинтересовалась, куда делся «прекрасный человек по имени Никита Михалков». Таким образом Алла Борисовна ответила режиссеру, который ранее нелестно высказывался о ней.

Стас Садальский счел уместным замечание Примадонны. У себя в социальных сетях актер написал, что фамильная черта Михалкова —это «гибкий позвоночник».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей