Стас Садальский поддержал Аллу Пугачеву в её сарказме в адрес Никиты Михалкова

Британская разведка, которая еще во вчерашнем докладе сообщала о том, что невозможно оценить масштабы наступления ВСУ на юге Украины, в сегодняшнем
Книги с портретом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые получили первоклассники в качестве подарка на День знаний, обошлись
В Волгограде завершился фестиваль «Экоберег», в рамках которого были выбраны победители конкурса на реализацию одного из перспективных городских
Легендарная российская певица Алла Пугачёва посвятила свой новый пост знаменитому Никите Михалкову. Примадонна заявила, что раньше он был
Маргарита Симоньян выразила свое мнение о Максиме Галкине и Алле Пугачевой. По мнению журналистки, брак певицы и шоумена имеет договорную основу.
Чулпан Хаматова, которая после своего переезда в Латвию выступает в одном из театров, в очерено раз попала в скандал. Актриса набросилась на
Вчерашнее заявление российского президента Владимира Путина о том, что РФ следует ликвидировать в Украине «антироссийский анклав», аналитики
Украина будет бить по российским военным объектам в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении,
Петербуржцы «поймали» очередного водителя нового «лазурного» автобуса за использованием мобильного телефона во время движения. Это уже не первый
Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России. Дело в том, что биологически активные добавки не проходят исследований на счет
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle