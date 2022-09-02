Врач-косметолог Парамонов: Алла Пугачева скорректировала подбородок и убрала носогубные складки

Image 16+
Врач-косметолог Парамонов: Алла Пугачева скорректировала подбородок и убрала носогубные складки
Знаменитости
Фото из открытых источников

Врач-косметолог заявил, что во время пребывания за границей Алла Пугачева скорректировала подбородок, а также убрала носогубные складки. По словам  специалиста по инъекционным методикам Алексея Парамонова, у Примадонны трансформационная форма старения.

Поклонники заметили изменения в лице певицы, которая на днях вернулась в Россию. Эти изменения решил прокомментировать известный косметолог. 

«Лицо Пугачевой стало вытянутым. Это делает его более худым. Подбородок был скорректирован при помощи филлеров. Ко всему прочему, у артистки разгладились носогубные складки», — высказался Парамонов.

Как стало известно журналистам, ранее на пластические операции Алла Борисовна потратила не менее четырех миллионов рублей. Пластический хирург Дмитрий Китиашвили рассказал, что у Аллы Борисовны проработано не только лицо, но и руки, и шея. Иными словами, эстрадная певица исправила все места, которые выдают ее возраст.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Бывший муж Алексей Сорокин требует от Ксении Новиковой 200 тысяч рублей

Сегодня, 18:19

Политик Худяков заявил, что «сошедшему с ума» Максиму Галкину не стоит возвращаться в Россию

Сегодня, 17:37

Иван Ургант и рэпер ЛСП выпустили нецензурную песню «Сектор приз»

Сегодня, 17:23

Роман Худяков раскритиковал брак Аллы Пугачевой и Масима Галкина

Сегодня, 16:44

Альбину Джанабаеву не пустили на свадьбу старшой дочери Валерия Меладзе

Сегодня, 15:51

Чулпан Хаматова отругала российскую журналистку после спектакля в Риге

Сегодня, 15:38

Рената Литвинова подвергла критике РФ за плохой климат и очень унылые районы

Сегодня, 15:32

Врач-косметолог Парамонов: Алла Пугачева скорректировала подбородок и убрала носогубные складки

Сегодня, 15:04

Ксения Бородина рассказала, что Курбан Омаров подло изменял ей со своей молодой невестой

Сегодня, 15:01

Обосновавшийся за границей актер Алексей Панин в слезах призывал к насилию над русскими

Сегодня, 14:38

Михаил Шахназаров осудил Аллу Пугачеву за угрозы Ткачеву

Сегодня, 12:49

Экс-супруг Бородиной Курбан Омаров посмеялся над Ксенией Собчак

Сегодня, 10:16

Критика СВО ВС РФ может негативно отразиться на карьере 70 российских артистов

Сегодня, 09:13

После публичных слухов о разводе Дмитрий Маликов показал любимую на школьной линейке

Сегодня, 09:00

Певица Анна Нетребко похвасталась личной фотографией в обтягивающем платье

Сегодня, 08:50

Агния Кузнецова рассказала о серьезном разговоре с мужем после начала спецоперации ВС из РФ

Сегодня, 08:17

Состоялась премьера первых серий фэнтези-сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Сегодня, 08:04

Адвокат Александр Добровинский так и не дождался судебного иска от Любови Успенской

Сегодня, 07:51

Игорь Николаев откровенно рассказал о своем отношении к Сати Казановой в начале ее карьеры

Сегодня, 07:42

Незадолго до трагедии: прояснилась правда о драке Анастасии Заворотнюк со своим мужем

Вчера, 20:35

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Британская разведка: ВСУ в ходе наступления на юге Украины местами отодвинули линию фронта
  • 31-08-2022, 11:08

Британская разведка: ВСУ в ходе наступления на юге Украины местами отодвинули линию фронта

Британская разведка, которая еще во вчерашнем докладе сообщала о том, что невозможно оценить масштабы наступления ВСУ на юге Украины, в сегодняшнем

Книги с портретом Беглова для первоклассников обошлись бюджету Петербурга в 40 млн рублей
  • Вчера, 16:01

Книги с портретом Беглова для первоклассников обошлись бюджету Петербурга в 40 млн рублей

Книги с портретом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые получили первоклассники в качестве подарка на День знаний, обошлись

Жена Андреева «грела руки» на экобизнесе Волгограда
  • 31-08-2022, 12:24

Жена Андреева «грела руки» на экобизнесе Волгограда

В Волгограде завершился фестиваль «Экоберег», в рамках которого были выбраны победители конкурса на реализацию одного из перспективных городских

Иосиф Пригожин объяснил, почему Валерий Меладзе вернулся в Россию
  • 31-08-2022, 22:31

Иосиф Пригожин объяснил, почему Валерий Меладзе вернулся в Россию

Иосиф Пригожин объяснил, почему Валерий Меладзе вернулся в Россию. По мнению звездного продюсера, за границей у артиста нет такой возможности

Чулпан Хаматова отругала российскую журналистку после спектакля в Риге
  • Сегодня, 15:38

Чулпан Хаматова отругала российскую журналистку после спектакля в Риге

Чулпан Хаматова, которая после своего переезда в Латвию выступает в одном из театров, в очерено раз попала в скандал. Актриса набросилась на

Игорь Николаев откровенно рассказал о своем отношении к Сати Казановой в начале ее карьеры
  • Сегодня, 07:42

Игорь Николаев откровенно рассказал о своем отношении к Сати Казановой в начале ее карьеры

Игорь Николаев в шоу «Фабрика с Яной Чу» впервые откровенно расказал о дуэте с исполнительницей Сати Казановой, которая приняла участие в «Фабрике

Новости партнеров
Новости партнеров
Зеленский призвал жителей Крыма держаться дальше от военных объектов ВС РФ: они цели для ВСУ
  • 31-08-2022, 08:33

Зеленский призвал жителей Крыма держаться дальше от военных объектов ВС РФ: они цели для ВСУ

Украина будет бить по российским военным объектам в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении,

ISW: Россия планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой
  • Сегодня, 11:18

ISW: Россия планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой

Вчерашнее заявление российского президента Владимира Путина о том, что РФ следует ликвидировать в Украине «антироссийский анклав», аналитики

Водитель автобуса №63 перепутал петербуржцев с «дровами» и копался в телефоне за рулем
  • 31-08-2022, 17:38

Водитель автобуса №63 перепутал петербуржцев с «дровами» и копался в телефоне за рулем

Петербуржцы «поймали» очередного водителя нового «лазурного» автобуса за использованием мобильного телефона во время движения. Это уже не первый

Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России
  • Вчера, 19:54

Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России

Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России. Дело в том, что биологически активные добавки не проходят исследований на счет