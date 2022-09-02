Врач-косметолог Парамонов: Алла Пугачева скорректировала подбородок и убрала носогубные складки

Врач-косметолог заявил, что во время пребывания за границей Алла Пугачева скорректировала подбородок, а также убрала носогубные складки. По словам специалиста по инъекционным методикам Алексея Парамонова, у Примадонны трансформационная форма старения.

Поклонники заметили изменения в лице певицы, которая на днях вернулась в Россию. Эти изменения решил прокомментировать известный косметолог.

«Лицо Пугачевой стало вытянутым. Это делает его более худым. Подбородок был скорректирован при помощи филлеров. Ко всему прочему, у артистки разгладились носогубные складки», — высказался Парамонов.

Как стало известно журналистам, ранее на пластические операции Алла Борисовна потратила не менее четырех миллионов рублей. Пластический хирург Дмитрий Китиашвили рассказал, что у Аллы Борисовны проработано не только лицо, но и руки, и шея. Иными словами, эстрадная певица исправила все места, которые выдают ее возраст.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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