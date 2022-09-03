Указательным пальцем в лицо: Пугачева совершила странный обряд у гроба Михаила Горбачева

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Указательным пальцем в лицо: Пугачева совершила странный обряд у гроба Михаила Горбачева
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Фото из открытых источников

Алла Пугачёва сделала странный обряд у гроба Михаила Горбачева. Пока цель непонятной «процедуры» не ясна.

Певица прибыла на церемонию прощания с первым президентом СССР. Во время прощания Примадонна с розовыми лилиями в руках подошла к гробу известного политика. Возложив цветы, артистка наклонилась над телом Горбачева и усопшему шепнула на ухо что-то. При этом Алла Борисовна вытянула указательный палец, направив его в лицо Михаилу Сергеевичу и как бы погрозив.

Для чего звезда отечественной эстрады так сделала, не совсем понятно. Объяснить такой жест может только она сама.

Стоит добавить, что на траурной церемонии прощания Пугачёва была весьма грустной. К домовине певица приблизилась с неподвижным лицом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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