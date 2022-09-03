Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на прощании с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым

Примадонну с трудом узнали на прощании с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. 73-летняя Алла Борисовна появилась на траурной церемонии в непривычном образе.

Пугачева напугала осунувшимся и состарившимся видом. Примадонна, которая пришла в зал прощания в черной кепке, появилась перед публикой без макияжа. Не все сразу узнали певицу. Фото, на котором Примадонна несет букет цветов к гробу умершего политика, распространилось в Сети. Опубликовал снимок телеграм-канал «НеМалахов СЛИВки».

"Неузнаваемая Алла Борисовна приехала на прощание с Михаилом Сергеевичем Горбачевым", – говорится в сообщении.

Напомним, в Москве в Колонном зале Дома Союзов собрались сотни публичных людей. С государственными почестями в настоящее время проходит траурная церемония.