Бастрыкин распорядился продолжать расследование о незаконном сносе ОКН в Петербурге

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в Петербурге 2 сентября приказал продолжить расследование по факту незаконного сноса исторических зданий в городе.

«Очень важно максимально воссоздать то, что здесь было ранее, поэтому отдельное внимание необходимо уделить реставрационным работам, вернув зданию и внутреннему убранству исторический облик», — заявил он.

Вероятно, речь шла о сносе флигелей дома Салтыковой, который является историческим памятником.

Помимо этого, Бастрыкин выслушал доклад руководителя следственной группы Главного следственного управления СК РФ касательно проведенных и запланированных мероприятий по уголовным делам по поводу незаконного уничтожения объектов культурного наследия города на Неве.

Напомним, что ранее Бастрыкин прибыл в Петербург, чтобы лично разобраться с проблемой систематического сноса исторических задний.