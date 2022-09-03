Бастрыкин распорядился продолжать расследование о незаконном сносе ОКН в Петербурге

Image 16+
Бастрыкин распорядился продолжать расследование о незаконном сносе ОКН в Петербурге
Санкт-Петербург
Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в Петербурге 2 сентября приказал продолжить расследование по факту незаконного сноса исторических зданий в городе.

«Очень важно максимально воссоздать то, что здесь было ранее, поэтому отдельное внимание необходимо уделить реставрационным работам, вернув зданию и внутреннему убранству исторический облик», — заявил он.

Вероятно, речь шла о сносе флигелей дома Салтыковой, который является историческим памятником.

Помимо этого, Бастрыкин выслушал доклад руководителя следственной группы Главного следственного управления СК РФ касательно проведенных и запланированных мероприятий по уголовным делам по поводу незаконного уничтожения объектов культурного наследия города на Неве.

Напомним, что ранее Бастрыкин прибыл в Петербург, чтобы лично разобраться с проблемой систематического сноса исторических задний.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Бастрыкин распорядился продолжать расследование о незаконном сносе ОКН в Петербурге

Сегодня, 17:37

Нужна карта на резиночке. Оплата проезда в автобусах стала проблемой для петербуржцев

1-09-2022, 18:36

Книги с портретом Беглова для первоклассников обошлись бюджету Петербурга в 40 млн рублей

1-09-2022, 16:01

Водитель автобуса №63 перепутал петербуржцев с «дровами» и копался в телефоне за рулем

31-08-2022, 17:38

Штрафы и взыскания: как расширение платной парковки позволит Смольному «доить» горожан

30-08-2022, 13:08

В Петербурге не справляются с опасным для детей и животных борщевиком

29-08-2022, 17:57

Почему прогнозы Смольного о снижении уровня заболеваемости в сентябре безосновательны?

27-08-2022, 16:41

К делу о сносе особняка Салтыковой в Петербурге может подключиться генпрокурор Краснов

25-08-2022, 18:47

Запоздалые меры по усилению маршрутов городского транспорта возмутили петербуржцев

25-08-2022, 14:37

В Петербурге продолжают сносить дом Салтыковой, несмотря на внимание Бастрыкина

24-08-2022, 14:19

Беглов вновь «попиарился» на строительстве новых школ при их критической нехватке

23-08-2022, 17:46

Сообщения жителей Петербурга о ситуации с КРТ проверит Следственный комитет

23-08-2022, 00:15

Смольный не готов вкладываться в решение проблемы мусорной реформы в Петербурге

22-08-2022, 18:23

«Вызвать врача на дом – то еще приключение». С новой вспышкой ковида получить медпомощь в Петербурге стало сложнее

21-08-2022, 16:56

«Каждый город должен выбрать, как он будет развиваться»: Пригожин раскритиковал Генплан Петербурга

16-08-2022, 15:58

Беглов не вошел в новый рейтинг АПЭК о губернаторских информационных кампаниях

14-08-2022, 14:28

Торчат гвозди. Родители Петербурга просят отремонтировать детские площадки

13-08-2022, 09:05

В Петербурге ухудшается эпидситуация на фоне шестой волны коронавируса

12-08-2022, 13:37

Жителям Петербурга предлагают 55 тысяч за вакцинацию «Спутником V». Вакцина назальная, но экспериментальная

11-08-2022, 07:33

«Скоро в каждом автобусе Петербурга должен будет ездить пожарный, чтобы всем не сгореть» – Пригожин о транспортной реформе

10-08-2022, 14:27

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Книги с портретом Беглова для первоклассников обошлись бюджету Петербурга в 40 млн рублей
  • 1-09-2022, 16:01

Книги с портретом Беглова для первоклассников обошлись бюджету Петербурга в 40 млн рублей

Книги с портретом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые получили первоклассники в качестве подарка на День знаний, обошлись

ISW: Россия планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой
  • Вчера, 11:18

ISW: Россия планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой

Вчерашнее заявление российского президента Владимира Путина о том, что РФ следует ликвидировать в Украине «антироссийский анклав», аналитики

Нужна карта на резиночке. Оплата проезда в автобусах стала проблемой для петербуржцев
  • 1-09-2022, 18:36

Нужна карта на резиночке. Оплата проезда в автобусах стала проблемой для петербуржцев

Оплата проезда в часы пик стала проблемой для пассажиров наземного транспорта Петербурга. В связи с невозможностью оплаты наличными и недоступностью

Критика СВО ВС РФ может негативно отразиться на карьере 70 российских артистов
  • Вчера, 09:13

Критика СВО ВС РФ может негативно отразиться на карьере 70 российских артистов

В России планируют расширить список тех артистов, которым будет запрещено выступать в стране из-за критики СВО на Украине. В Москве состоялась

Владимир Соловьёв выразил возмущение приездом Аллы Пугачёвой в Россию
  • 31-08-2022, 19:40

Владимир Соловьёв выразил возмущение приездом Аллы Пугачёвой в Россию

Владимир Соловьёв жестко высказался о возвращении в Россию Аллы Пугачёвой. Телеведущий выразил возмущение поведеним Примадонны. «Вы что делаете?

Поклонники не узнали примадонну Аллу Пугачеву на прощании с Михаилом Горбачевым
  • Сегодня, 12:21

Поклонники не узнали примадонну Аллу Пугачеву на прощании с Михаилом Горбачевым

Примадонну с трудом узнали на прощании с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. 73-летняя Алла Борисовна появилась на траурной церемонии в

Новости партнеров
Новости партнеров
Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России
  • 1-09-2022, 19:54

Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России

Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России. Дело в том, что биологически активные добавки не проходят исследований на счет

Оперативное командование «Юг»: Контрнаступление ВСУ у Херсона сопровождалось успехами
  • Вчера, 14:38

Оперативное командование «Юг»: Контрнаступление ВСУ у Херсона сопровождалось успехами

Оперативное командование «Юг» ВСУ заявило об определенном успехе украинских войск на херсонском направлении. Конкретики не так много - ОК, судя по

Британский профессор Кларк предложил Украине вернуть Херсон под свой контроль без боя
  • Вчера, 12:58

Британский профессор Кларк предложил Украине вернуть Херсон под свой контроль без боя

Британский профессор Майкл Кларк, который ранее руководил Королевским объединенным институтом вооруженных сил (RUSI), убежден, что Украина в

Британская разведка MI-6 заявила о тяжелых боевых действиях на юге Украины
  • Вчера, 12:48

Британская разведка MI-6 заявила о тяжелых боевых действиях на юге Украины

По данным MI-6 на юге Украины идут тяжелые бои, пишет «Свободная Пресса». Служба разведки Великобритании заявляет о том, что бои идут в