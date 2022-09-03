«Будете прокляты»: Алла Пугачева ответила Никите Михалкову

Возвращение в Москву Аллу Борисовной не обсуждал только ленивый. Примадонна, которая попала под небывалую волну хейта, защищает себя перед обидчиками.

После сообщения, адресованного Владимиру Соловьеву, артистка решила ответить Никите Михалкову. Режиссер, напомним, нелестно отзывался об отъезде из страны Аллы Борисовны. Судя по всему, терпение Примадонны лопнуло.

Сперва певица написала у себя в соцсетях, куда делся прекрасный человек по имени Никита Михалков, которого она хорошо знала все эти годы. Затем исполнительница опубликовала в микроблоге неоднозначный отрывок из советского кинофильма "Раба любви".

"Господа, господа, да Вы - звери! Господа, Вы будете прокляты своею страной!" - оставила подпись Пугачева.

Комментаторы предположили, что пост был был адресован автору фильма, 76-летнему режиссёру Никите Михалкову.



