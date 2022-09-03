Чулпан Хаматова извинилась за нападение в Риге на российскую журналистку

Нашумевшая актриса театра и кино извинилась за свое нападение на российскую журналистку. Орущая Чулпан Хаматова набросилась на репортерку после окончания своего спектакля в Риге.

На днях скандальная актриса снова «отличилась». Недавно артистка выступила в рижском театре, где она прочитала стихи заменитых российских поэтов. Зрители, посетившие культурное действие, были восхищены талантом, подачей и любезностью актрисы. Но все радикально изменилось, как только к Хаматовой подошла журналистка из России.



Девушка-репортер захотела задать несколько вопросов знаменитости, но Чулпан буквально «взорвалась» и потребовала не приближаться к ней. Очевидцы были неприятно удивлены столь агрессивным и неуправляемым поведением актрисы. Многие свидетели не ожидали, что на экранах милая и нежная Хаматова в реальной жизни «невоспитанная и злая».