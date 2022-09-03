Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк сделала откровенное признание

Дочь онкоболной Анастасии Заворотнюк сделала откровенное признание. Анна приоткрыла завесу тайны и рассказала о личной жизни.

26-летняя девушка обручилась со своим возлюбленным в минувшем году. Имя избранника Анна не сообщает. Дочь актрисы тщательно скрывает какую-либо информацию о будущем муже.

Но на днях в соцсетях Заворотнюк-младшая сделала признание. Дочь звезды рассказала немного фактов о своем любимом. По словам Анны, он был рядом в непростой для нее период жизни.

«Мы вместе с первого курса. Прошли через многое, он всегда во всех непростых ситуациях был рядом со мной, всегда помогал. Я безумно в людях это ценю», — написала модель.