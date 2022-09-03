Генерал армии США посоветовал Зеленскому срочно начать переговоры с Россией по одной причине

Image 16+
Генерал армии США посоветовал Зеленскому срочно начать переговоры с Россией по одной причине
Политика
Фото из открытых источников

Марк Киммитт, бригадный генерал Армии США, посоветовал Владимиру Зеленскому срочно начать переговоры с Россией. Политик в материале издания The Wall Street Journal объяснил, почему это нужно сделать прямо сейчас.

Нежелание Киева использовать дипломатию может привести к полному краху, считает Киммитт. Зеленскому стоит немедленно пойти на переговоры с РФ по одной причине.

Дело в том, что Вашингтон начинает поставлять старое оружие на территорию Украины. Это напрямую свидетельствует о том, что Запад не успевает производить столько оружия, которое нужно украинской армии. В итоге НАТО придется сократиь запасы передовых систем.

Получается, совсем скоро поддержка Европы начнет таять, что негативно отразится не только на настроениях в украинском обществе, но и на ситуации ВСУ на фронте.

Генерал США добавляет, что существует немного шансов выбраться из этой трясины. Поэтому украинской стороне лучше начать переговорный процесс прямо сейчас.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
DPA: в Берлине отменили совместную пресс-конференцию Олафа Шольца и Дениса Шмыгаля

Сегодня, 21:39

Генерал армии США посоветовал Зеленскому срочно начать переговоры с Россией по одной причине

Сегодня, 21:16

Арестович назвал главные преимущества украинской армии в боях под Херсоном

Сегодня, 07:53

Политолог Суздальцев: США получают выгоду от утечки оружия НАТО из Украины на черный рынок

27-08-2022, 22:42

Министр обороны Украины: До конца года будут хорошие новости с фронта

25-08-2022, 14:53

TAC: помощь США поставками оружия Украине уже не поможет

24-08-2022, 21:09

9 сентября: политик Худяков назвал точную дату, когда доллар станет никому не нужен

23-08-2022, 19:57

Польша готовится к масштабному усилению ВС, взяв курс на одну из сильнейших армий континента

12-08-2022, 17:38

Швеция не исключает, что будет производить оружие для Украины

11-08-2022, 20:05

Леонков заявил, что Казахстан поставляет оружие на Украину через Британию

10-08-2022, 18:13

Литовский политик Малдейкис пригрозил уничтожить «монгольскую деревню Москву»

9-08-2022, 13:13

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис предрек Украине провал при наступлении на Херсон

7-08-2022, 18:56

Разгадан хитрый план Путина по расколу Европы

7-08-2022, 18:34

«МК»: Эксперты назвали направление главного удара ВСУ в рамках наступления X

7-08-2022, 14:26

Илон Маск предложил амнистировать американских наркоторговцев

6-08-2022, 06:48

СП: Россия может завершить «спецоперацию Z» одним ударом тактического ядерного оружия

5-08-2022, 20:45

Эксперт Гундаров объяснил, как долго продержится власть Зеленского на Украине

5-08-2022, 20:33

NYT: В Эстонии 2000 украинских беженцев поселили на корабле из-за отсутствия жилья

5-08-2022, 12:58

Dziennik Polityczny пишет, что главная битва между США и Москвой развернётся в Польше

5-08-2022, 09:43

Reuters: В Пентагоне заявил, что все HIMARS на Украине продолжают эффективно работать

3-08-2022, 13:57

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Книги с портретом Беглова для первоклассников обошлись бюджету Петербурга в 40 млн рублей
  • 1-09-2022, 16:01

Книги с портретом Беглова для первоклассников обошлись бюджету Петербурга в 40 млн рублей

Книги с портретом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые получили первоклассники в качестве подарка на День знаний, обошлись

ISW: Россия планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой
  • Вчера, 11:18

ISW: Россия планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой

Вчерашнее заявление российского президента Владимира Путина о том, что РФ следует ликвидировать в Украине «антироссийский анклав», аналитики

Нужна карта на резиночке. Оплата проезда в автобусах стала проблемой для петербуржцев
  • 1-09-2022, 18:36

Нужна карта на резиночке. Оплата проезда в автобусах стала проблемой для петербуржцев

Оплата проезда в часы пик стала проблемой для пассажиров наземного транспорта Петербурга. В связи с невозможностью оплаты наличными и недоступностью

Критика СВО ВС РФ может негативно отразиться на карьере 70 российских артистов
  • Вчера, 09:13

Критика СВО ВС РФ может негативно отразиться на карьере 70 российских артистов

В России планируют расширить список тех артистов, которым будет запрещено выступать в стране из-за критики СВО на Украине. В Москве состоялась

Поклонники не узнали примадонну Аллу Пугачеву на прощании с Михаилом Горбачевым
  • Сегодня, 12:21

Поклонники не узнали примадонну Аллу Пугачеву на прощании с Михаилом Горбачевым

Примадонну с трудом узнали на прощании с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. 73-летняя Алла Борисовна появилась на траурной церемонии в

Чулпан Хаматова отругала российскую журналистку после спектакля в Риге
  • Вчера, 15:38

Чулпан Хаматова отругала российскую журналистку после спектакля в Риге

Чулпан Хаматова, которая после своего переезда в Латвию выступает в одном из театров, в очерено раз попала в скандал. Актриса набросилась на

Новости партнеров
Новости партнеров
Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России
  • 1-09-2022, 19:54

Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России

Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России. Дело в том, что биологически активные добавки не проходят исследований на счет

Оперативное командование «Юг»: Контрнаступление ВСУ у Херсона сопровождалось успехами
  • Вчера, 14:38

Оперативное командование «Юг»: Контрнаступление ВСУ у Херсона сопровождалось успехами

Оперативное командование «Юг» ВСУ заявило об определенном успехе украинских войск на херсонском направлении. Конкретики не так много - ОК, судя по

Британский профессор Кларк предложил Украине вернуть Херсон под свой контроль без боя
  • Вчера, 12:58

Британский профессор Кларк предложил Украине вернуть Херсон под свой контроль без боя

Британский профессор Майкл Кларк, который ранее руководил Королевским объединенным институтом вооруженных сил (RUSI), убежден, что Украина в

Британская разведка MI-6 заявила о тяжелых боевых действиях на юге Украины
  • Вчера, 12:48

Британская разведка MI-6 заявила о тяжелых боевых действиях на юге Украины

По данным MI-6 на юге Украины идут тяжелые бои, пишет «Свободная Пресса». Служба разведки Великобритании заявляет о том, что бои идут в