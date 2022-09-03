Генерал армии США посоветовал Зеленскому срочно начать переговоры с Россией по одной причине

Марк Киммитт, бригадный генерал Армии США, посоветовал Владимиру Зеленскому срочно начать переговоры с Россией. Политик в материале издания The Wall Street Journal объяснил, почему это нужно сделать прямо сейчас.

Нежелание Киева использовать дипломатию может привести к полному краху, считает Киммитт. Зеленскому стоит немедленно пойти на переговоры с РФ по одной причине.

Дело в том, что Вашингтон начинает поставлять старое оружие на территорию Украины. Это напрямую свидетельствует о том, что Запад не успевает производить столько оружия, которое нужно украинской армии. В итоге НАТО придется сократиь запасы передовых систем.

Получается, совсем скоро поддержка Европы начнет таять, что негативно отразится не только на настроениях в украинском обществе, но и на ситуации ВСУ на фронте.

Генерал США добавляет, что существует немного шансов выбраться из этой трясины. Поэтому украинской стороне лучше начать переговорный процесс прямо сейчас.