Гоген Солнцев заявил, что подаст в суд на Наталью Штурм за высказывания о Пугачевой

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Гоген Солнцев заявил, что подаст в суд на Наталью Штурм за высказывания о Пугачевой
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Фото из открытых источников

Недавно певица Наталья Штурм заявила о том, что Алла Пугачева хотела «набить морду» шоумену Гогену Солнцеву. Эпатажный артист возмутился таким заявлением, и планирует наказать исполнительницу.

Штурм, по заявлению Гогена, давно называют шакалом. Долгое время о певице ничего не слышно, но появляется она резко тогда, когда нужно кого-либо оскорбить.

Один из самых известных фриков России признался, что он планирует подать в суд на эстрадную артистку. Актер хочет, чтобы исполнительница песни «Школьный роман» перестала упоминать его в своих скандальных заявлениях. Солнцев считат, что за подобную клевету обидчица может получить наказание в виде исправительных работ.

Напомним, ранее Наталья заявила, что тем человек, которому Пугачева «набьет морду», является Гоген Солнцев. Артистке показалось, что Примадонна хочет проучить юмориста за призвыв спеть дуэтом новую композицию. Подобное поведение, по мнению Штурм, оскорбило Народную артистку.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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