Экстренно госпитализированная Анна Калашникова сбежала из больницы в предынсультном состоянии

Анна Калашникова, которая несколько дней назад была экстренно госпитализирована, сбежала из клиники. Актриса попала в медучреждение с предварительным диагнозом предынсультное состояние.

Врачи настаивали, чтобы артистка провела в стационаре как минимум неделю. Но модель, как только ей полегчало, решила сбежать из частного госпиталя.

"Мой ребенок–"первоклашка". Нужно собрать и проводить на торжественную линейку", - написала бывшая жена Прохора Шаляпина .

Родные переживают за здоровье молодой девушки. Они возмущены таким поведением Калашниковой, и настаивают на возвращении в больницу. Брат Анны признался, что по этому поводу между ними даже произошел грандиозный скандал.

По словам Константина, вечером 30 августа Аня выглядела плохо. Когда родные попросили поднять руки, она с трудом это сделала. Тогда близкие позвали на помощь медиков. По мнению брата, причиной такого состояния Анны является недавний разрыв с бизнесменом, которому приписывали роман с певицей Ольгой Бузовой.