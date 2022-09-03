Юрий Чернавский озвучил размер гонорара Софии Ротару за каждый концерт в СССР

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Юрий Чернавский озвучил размер гонорара Софии Ротару за каждый концерт в СССР
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Фото из открытых источников

Юрием Чернавским был озвучен размер гонорара Софии Ротару за один концерт в СССР. Композитор, в студии которого «Ласковый май» записал свой первый альбом, заявил, что получала певица в те времена ничтожно малые деньги.

Студия Чернавского в 80-90-х годах была эпицентром советской эстрады. Там свои музыкальные творения записывали участники группы «Любэ», Александр Малинин, Олег Газманов и многие другие исполнители СССР. Звукозаписывающее предприятие «Рекорд» стало первым в стране развлекательным предприятием. Композитор не только организовывал концерты, но платил баснословные гонорары артистам.

 

«Никто тогда не мог делать концерты, только государственные организации. Ни один человек в стране. Сразу тюрьма. А мы катали по концертам исполнителей. К нам Ротару приезжала. У нее за концерт был гонорар 35 рублей, а у нас от 2 до 5 тысяч рублей», - вспоминает Чернавский.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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