Композитор Игорь Николаев рассказал, почему Антон Зацепин провалился в шоу-бизнесе

Антон Зацепин, который прославился после участия в «Фабрике звезд-4», вскоре пропал с экранов. Игорь Николаев поспешил рассказать, почему яркий и смелый певец так быстро провалился в шоу-бизнесе.

На «Фабрике звезд» молодой Зацепин выделялся среди других участников. Поэтому с ним решил поработать знаменитый российский композитор. После вокального проекта Николаев делал ставку на Антона. Но строптивый парень неожиданно показал свой характер и заявил, что ему не по душе материал автора песен и он интересуется другим направлением.

«С Антоном у нас сложились отношения, но пришел к нему рок-период, когда он захотел чего-то нового. Его амплуа «обычного питерского мальчишки» держало бы его на эстраде все эти 20 лет. Если бы Зацепин продолжил этот репертуар, он бы стал Игорем Скляром. Был бы очень востребованным», —говорит Николаев.

Отметим, несмотря на провал, исполнитель периодически выступает. Сейчас певец принимает участие в зрелищном музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе», которое выходит на телеканале «Россия».