КП: 73-летняя Алла Пугачева составила завещание

Image 16+
КП: 73-летняя Алла Пугачева составила завещание
Знаменитости
Фото из открытых источников

Приезд Аллы Пугачевой в Росиию вызвал массу слухов и догадок. В Сети пытаются понять, зачем Примадонна вернулась. Некоторые комментаторы уверены, что народная артистка планирует заняться продажей замка в деревне Грязь. Другие фолловеры полагают, что  российская певица планирует составить завещание.

Но, как сообщает "Комсомольская правда", завещание Алла Борисовна написала еще несколько лет назад. При этом содержание документа КП не раскрывает.

"Завещание уже давным-давно составлено. Из недвижимости у нее квартира в Филипповском переулке, площадь которой 300 кв. метров. Кому она будет принадлежать после смерти артистки, неизвестно. Быть может внучке Клавдии либо младшим детям" — пишут журналисты.

Заметим, что элитный особняк на Истринском водохранилище и роскошная четырехкомнатная квартира в центре столицы досталась внуку Никите Преснякову. Пятикомнатную московскую квартиру Примадонна отдала дочери Кристине Орбакайте. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Дочь Михаила Горбачева Ирина во время похорон положила личную вещь в гроб отца

Вчера, 23:00

Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк сделала откровенное признание

Вчера, 22:47

Чулпан Хаматова извинилась за нападение в Риге на российскую журналистку

Вчера, 22:04

КП: 73-летняя Алла Пугачева составила завещание

Вчера, 21:47

Гоген Солнцев заявил, что подаст в суд на Наталью Штурм за высказывания о Пугачевой

Вчера, 19:38

Режиссёр Михалков опубликовал пост о толерантности после нелестных слов Пугачёвой в его адрес

Вчера, 19:16

Сестра Жанны Фриске Наталья назвала отца своей дочери Титова донором

Вчера, 17:41

На закрытии ММКФ почтить память усопшего Горбачёва минутой молчания захотели далеко не все

Вчера, 16:19

При какой погоде мужчинам больше хочется есть, вяснили ученые

Вчера, 15:45

Указательным пальцем в лицо: Пугачёва совершила таинственный обряд у гроба политика Горбачева

Вчера, 15:45

Воропаева раскрыла имя человека, которому хочет «набить морду» Алла Пугачева

Вчера, 14:35

Не вернется в Лондон: Здоровье королевы Елизавета II вызывает опасения

Вчера, 14:17

Поклонники не узнали примадонну Аллу Пугачеву на прощании с Михаилом Горбачевым

Вчера, 12:21

Роман Худяков призвал отправить в тюрьму оперную певицу Анну Нетребко

Вчера, 11:42

Михаил Турецкий рассказал о главном секрете популярности «Ласкового мая»

Вчера, 11:40

Шахназаров в бешенстве от Пугачёвой «Она всю жизнь била морду и так решала проблемы»

Вчера, 11:21

Экстренно госпитализированная Анна Калашникова сбежала из больницы в предынсультном состоянии

Вчера, 11:11

«Будете прокляты»: Алла Пугачева ответила Никите Михалкову

Вчера, 11:00

Чернавский рассказал о заработках Софии Ротару в советские годы

Вчера, 10:31

Композитор Игорь Николаев рассказал, почему Антон Зацепин провалился в шоу-бизнесе

Вчера, 09:39

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Книги с портретом Беглова для первоклассников обошлись бюджету Петербурга в 40 млн рублей
  • 1-09-2022, 16:01

Книги с портретом Беглова для первоклассников обошлись бюджету Петербурга в 40 млн рублей

Книги с портретом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые получили первоклассники в качестве подарка на День знаний, обошлись

ISW: Россия планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой
  • 2-09-2022, 11:18

ISW: Россия планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой

Вчерашнее заявление российского президента Владимира Путина о том, что РФ следует ликвидировать в Украине «антироссийский анклав», аналитики

Нужна карта на резиночке. Оплата проезда в автобусах стала проблемой для петербуржцев
  • 1-09-2022, 18:36

Нужна карта на резиночке. Оплата проезда в автобусах стала проблемой для петербуржцев

Оплата проезда в часы пик стала проблемой для пассажиров наземного транспорта Петербурга. В связи с невозможностью оплаты наличными и недоступностью

Критика СВО ВС РФ может негативно отразиться на карьере 70 российских артистов
  • 2-09-2022, 09:13

Критика СВО ВС РФ может негативно отразиться на карьере 70 российских артистов

В России планируют расширить список тех артистов, которым будет запрещено выступать в стране из-за критики СВО на Украине. В Москве состоялась

Поклонники не узнали примадонну Аллу Пугачеву на прощании с Михаилом Горбачевым
  • Вчера, 12:21

Поклонники не узнали примадонну Аллу Пугачеву на прощании с Михаилом Горбачевым

Примадонну с трудом узнали на прощании с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. 73-летняя Алла Борисовна появилась на траурной церемонии в

Чулпан Хаматова отругала российскую журналистку после спектакля в Риге
  • 2-09-2022, 15:38

Чулпан Хаматова отругала российскую журналистку после спектакля в Риге

Чулпан Хаматова, которая после своего переезда в Латвию выступает в одном из театров, в очерено раз попала в скандал. Актриса набросилась на

Новости партнеров
Новости партнеров
Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России
  • 1-09-2022, 19:54

Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России

Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России. Дело в том, что биологически активные добавки не проходят исследований на счет

Оперативное командование «Юг»: Контрнаступление ВСУ у Херсона сопровождалось успехами
  • 2-09-2022, 14:38

Оперативное командование «Юг»: Контрнаступление ВСУ у Херсона сопровождалось успехами

Оперативное командование «Юг» ВСУ заявило об определенном успехе украинских войск на херсонском направлении. Конкретики не так много - ОК, судя по

Генерал армии США посоветовал Зеленскому срочно начать переговоры с Россией по одной причине
  • Вчера, 21:16

Генерал армии США посоветовал Зеленскому срочно начать переговоры с Россией по одной причине

Марк Киммитт, бригадный генерал Армии США, посоветовал Владимиру Зеленскому срочно начать переговоры с Россией. Политик в материале издания The Wall

Британский профессор Кларк предложил Украине вернуть Херсон под свой контроль без боя
  • 2-09-2022, 12:58

Британский профессор Кларк предложил Украине вернуть Херсон под свой контроль без боя

Британский профессор Майкл Кларк, который ранее руководил Королевским объединенным институтом вооруженных сил (RUSI), убежден, что Украина в