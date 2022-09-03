КП: 73-летняя Алла Пугачева составила завещание

Приезд Аллы Пугачевой в Росиию вызвал массу слухов и догадок. В Сети пытаются понять, зачем Примадонна вернулась. Некоторые комментаторы уверены, что народная артистка планирует заняться продажей замка в деревне Грязь. Другие фолловеры полагают, что российская певица планирует составить завещание.

Но, как сообщает "Комсомольская правда", завещание Алла Борисовна написала еще несколько лет назад. При этом содержание документа КП не раскрывает.

"Завещание уже давным-давно составлено. Из недвижимости у нее квартира в Филипповском переулке, площадь которой 300 кв. метров. Кому она будет принадлежать после смерти артистки, неизвестно. Быть может внучке Клавдии либо младшим детям" — пишут журналисты.

Заметим, что элитный особняк на Истринском водохранилище и роскошная четырехкомнатная квартира в центре столицы досталась внуку Никите Преснякову. Пятикомнатную московскую квартиру Примадонна отдала дочери Кристине Орбакайте.