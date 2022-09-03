Михаил Турецкий рассказал о главном секрете популярности «Ласкового мая»

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Михаил Турецкий рассказал о главном секрете популярности «Ласкового мая»
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Фото из открытых источников

Михаил Турецкий рассказал о главном секрете популярности группы «Ласковый май». По словам музыканта, причиной невероятного успеха является то, что творчество участников коллектива шло от самой души.

Музыкальный продюсер в презентованном фильме «Ласковый май» и Юрий Шатунов. лекарство для страны» решил поведать, почему советская поп-группа была настолько популярной в СССР.

«Боюсь называть их беспризорниками, но они без особого надзора были. При этом они делали невероятное, мощное, искреннее творчество, которое идет из самой глубины души. Не было у них коммерции, инженерии или математики», - говорит Михаил Борисович.

Турецкий считает, такое исполнение никого не могло оставить равнодушным. Искренняя музыка производила неизгладимое впечатление на зрителей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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