Иовчев назвал ненависть европейцев к русским причиной провала концерта Валерия Меладзе в Италии

Алексей Иовчев высказался о причинах провала концерта Валерия Меладзе в Италии. По словам участника коллектива «Зверобой», из-за ненависти европейцев ко всем русскому выступление певца 28 августа было отменено.

Иовчев считает, что российские медийные персоны, когда уезжали в Европу, не понимали, что на Западе сейчас ведется антироссийская кампания, идет активный процесс отмены русской культуры. Это касается в том числе и артистов РФ.

«Думаю, что неудача Валерия в Италии была напрямую связана с отсутсвием у звезд за гарницей местной аудитории, помимо эмигрантской. Все неоднозначно. Т ем более сейчас русских начинают преследовать по национальному признаку. В данной среде совершенно не важно, какую позицию ты занимаешь и какие воззрения несешь», — сказал Иовчев.

Напомним, Меладзе отменил свой концерт в Италии, поскольку местные отказались приобретать билеты. Мероприятие должно было пройти в Форте-дей-Марми. За билет нужно было отдать от 500 до 2800 евро.