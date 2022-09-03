На закрытии ММКФ почтить память усопшего Горбачёва минутой молчания захотели далеко не все

На церемонии закрытия Московского кинофестиваля (ММКФ-2022) была объявлена минута молчания. Таким образом собравшиеся знаменитости захотели почтить память усопшего Михаила Горбачёва. Однако, далеко не все поддержали идею.

На сцену вышел Евгений Миронов, который стал председателем жюри кинофестиваля. В этом статусе он вручил главный приз международного мероприятия за наилучший фильм. Однако, процедуру награждения артист решил начать с воспоминания о покойном экс-президенте СССР.

Актер предложил всем находившимся в зале зрителям почтить память советского лидера минутой молчания. Он призвал встать присутствующих с мест.

Хотя, встали далеко не все. С балкона неожиданно раздался крик.

«За Горбачева вставать не буду», - сказал зритель.