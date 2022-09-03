Сестра Жанны Фриске Наталья назвала отца своей дочери Титова донором

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Сестра Жанны Фриске Наталья назвала отца своей дочери Титова донором
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Фото из открытых источников

Наталья Фриске воспитывает долгожданную дочь одна. Папу дочери сестра известной певицы называет донором. Биологическим отцом Луны является парикмахер Александр Титов.

В шоу «Секрет на миллион» женщина призналась, что познакомилась с отцом малышки в караоке. Она на тот момент развелась с экс-супругом и искала донора, чтобы забеременеть при помощи ЭКО и родить ребенка. Позже, после появления на свет девочки, Наталья пыталась наладить с отношения с Александром, который страше ее на 2 года, но не смогла терпеть его вспыльчивый характер.

  

С Титовым 36-летняя Фриске больше не общается. Мужчина подписал бумаги, где отказался от всех прав на наследницу. В скором времени сестра покойной певицы планирует дать жизнь еще одному ребенку.

«У меня есть 10 неоплодотворенных и 8 оплодотворенных яйцеклеток от донора. Я имею полное право пользоваться биоматериалом без его ведома. Вскоре планирую беременность, если доктора разрешат», — заявила она.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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